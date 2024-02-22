Shot: задержаны организаторы убийства водителя адвоката из Петербурга Патрушева

В Петербурге задержан организатор убийства адвоката Виктора Патрушева. По информации Telegram-канала Shot, преступление было совершено по заказу бизнесмена Гинтераса Рагаускаса в рамках имущественного спора с адвокатом на сумму 20 миллионов рублей.