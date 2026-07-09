Правозащитника Пономарева приговорили к пяти годам шести месяцам заочно

Хорошевский суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом) к пяти годам шести месяцам колонии общего режима заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности нежелательной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии