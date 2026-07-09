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Политика как она есть

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Правозащитника Пономарева приговорили к пяти годам шести месяцам заочно

Правозащитника Пономарева приговорили к пяти годам шести месяцам заочно

Хорошевский суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарева (признан в РФ иноагентом) к пяти годам шести месяцам колонии общего режима заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и организации деятельности нежелательной организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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