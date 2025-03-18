Ценам на нефть предсказали многолетние минимумы

На фоне ожидающегося увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и США, а также развязанных главой Белого дома Дональдом Трампом многочисленных торговых войн стоимость сырья может упасть до многолетних минимумов.
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