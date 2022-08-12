Ефимов: В бывшей промзоне «Южный порт» создадут 1,9 тысячи новых рабочих мест

В рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать участок площадью около четырех гектаров, который располагается в бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках.
В рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать участок площадью около четырех гектаров, который располагается в бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках.
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