Вечерняя Москва

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Ефимов: В бывшей промзоне «Южный порт» создадут 1,9 тысячи новых рабочих мест

Ефимов: В бывшей промзоне «Южный порт» создадут 1,9 тысячи новых рабочих мест

В рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать участок площадью около четырех гектаров, который располагается в бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках.

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