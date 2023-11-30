Слуцкий: Киссинджер играл не последнюю роль в исторических событиях

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер играл не последнюю роль в масштабных исторических событиях. Об этом в среду заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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