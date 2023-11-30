Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Сороквашина
    Чеки должны быть. Не у всех навороченные телефоны.В кабмине предлож...
  • Вик Норд
    Конец,начало...,ТАМ вообще КОГО выбирать то?Вешать поголовно на Банковой,всех,начиная с военкомов...Медведев: Выборы ...
  • Коновалова Таня
    а что ж поделать -система банка персональных данных дырявая, может ее доработать, а уволить и посадить всех можноОтветственность з...

Слуцкий: Киссинджер играл не последнюю роль в исторических событиях

Слуцкий: Киссинджер играл не последнюю роль в исторических событиях

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер играл не последнюю роль в масштабных исторических событиях. Об этом в среду заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх