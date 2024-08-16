Ведущий Первого канала прокомментировал обыск в его поместье

Ведущий Дмитрий Саймс заявил, что озадачен и обеспокоен обыском в его доме в США Американский политолог и ведущий российского Первого канала Дмитрий Саймс отреагировал на новости о проведенном агентами ФБР обыске в его поместье в США.
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