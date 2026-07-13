ЕС признаёт кратковременную боль от санкций ради долгосрочной выгоды

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас на брифинге после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 13 июля заявила, что санкции против России действительно наносят ущерб экономике Евросоюза, но для долгосрочных целей необходимы некоторые жертвы.