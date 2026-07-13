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Регионы России

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ЕС признаёт кратковременную боль от санкций ради долгосрочной выгоды

ЕС признаёт кратковременную боль от санкций ради долгосрочной выгоды

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас на брифинге после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 13 июля заявила, что санкции против России действительно наносят ущерб экономике Евросоюза, но для долгосрочных целей необходимы некоторые жертвы.

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