ЕС признаёт кратковременную боль от санкций ради долгосрочной выгоды

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас на брифинге после встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС 13 июля заявила, что санкции против России действительно наносят ущерб экономике Евросоюза, но для долгосрочных целей необходимы некоторые жертвы.
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