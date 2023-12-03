НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Возможно, лучший матч «Барсы» в сезоне. Феликс – наш джокер, очень довольны им»

Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Возможно, лучший матч «Барсы» в сезоне. Феликс – наш джокер, очень довольны им»

О Феликсе, забившем единственный гол «Я видел, как Жоау работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх