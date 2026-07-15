Жительница ЯНАО сфотографировала редкого орлана-белохвоста

Редкую птицу, которая занесена в Красную книгу России, удалось заснять жительнице Надыма. Орлан-белохвост часто селится у водоемов и рек, но увидеть его трудно — птицы чувствительны к присутствию человека.
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