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Север Пресс

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Жительница ЯНАО сфотографировала редкого орлана-белохвоста

Жительница ЯНАО сфотографировала редкого орлана-белохвоста

Редкую птицу, которая занесена в Красную книгу России, удалось заснять жительнице Надыма. Орлан-белохвост часто селится у водоемов и рек, но увидеть его трудно — птицы чувствительны к присутствию человека.

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