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Специалисты предупредили о серии геоударов с 8 по 25 декабря 2023 года

Специалисты предупредили о серии геоударов с 8 по 25 декабря 2023 года

Специалисты предупредили о серии геоударов с 8 по 25 декабря 2023 года Ирэн ОрлонскаяЭксперты предупредили, что до конца декабря нынешнего года жителям планеты предстоит пережить еще 2 геошторма мощностью до 5 баллов.

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