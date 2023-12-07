Специалисты предупредили о серии геоударов с 8 по 25 декабря 2023 года Ирэн ОрлонскаяЭксперты предупредили, что до конца декабря нынешнего года жителям планеты предстоит пережить еще 2 геошторма мощностью до 5 баллов.