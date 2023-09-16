В ЕП подняли вопрос о разногласиях в европейском бизнесе из-за санкций против России

Эстонский депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что некоторые компании в ЕС, соблюдающие антироссийские санкции, оказываются под давлением со стороны других европейских предприятий.
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