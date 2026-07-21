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Наш потерянный мир

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МИД России вызвал посла Молдавии из-за остановки автобуса с дипломатами

МИД России вызвал посла Молдавии из-за остановки автобуса с дипломатами

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему официальный протест в связи с двумя инцидентами, произошедшими с сотрудниками и транспортом российского посольства в Кишиневе.

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