МИД России вызвал посла Молдавии из-за остановки автобуса с дипломатами

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему официальный протест в связи с двумя инцидентами, произошедшими с сотрудниками и транспортом российского посольства в Кишиневе.
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