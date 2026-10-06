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Иркутск Сегодня

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Новая подстанция в Иркутском районе обеспечит электричеством более 1700 жителей

В Иркутском районе строят подстанцию в дачном некоммерческом партнерстве «Миловиды». На начало октября 2026 года завершена установка силового трансформатора мощностью 6,3 МВА.

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