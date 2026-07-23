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Глава МИД Польши предостерег Украину от включения Бандеры в "пантеон героев"

Глава МИД Польши предостерег Украину от включения Бандеры в "пантеон героев"

CLEMENS BILAN/EPA/TASS Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Украины отказаться от включения одного из лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный "пантеон героев".

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