Глава МИД Польши предостерег Украину от включения Бандеры в "пантеон героев"

CLEMENS BILAN/EPA/TASS Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Украины отказаться от включения одного из лидеров Организации украинских националистов* Степана Бандеры в национальный "пантеон героев".
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