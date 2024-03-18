Невероятная интрига разрешилась

БВ

Борис Выдрин

Дебил или провокатор? Когда говорят о замене в СССР-России социализма на капитализм и запрете в Конституции государственной идеологии, то сознательно затушёвывается главное – вопрос власти. Советская власть полностью отвечала и сегодня отвечает чаяниям, понятиям и менталитету нашего народа. Её ликвидацию провели втихую под громкие призывы, обещания и лозунги сбережения страны и всеобщей приватизации. Наевшись досыта нынешней демократии, убедившись в полном слиянии депутатов и сенаторов с олигархатом, начали осознавать, что все эти структуры по американской Конституции – не наша, не народная власть. В бывшем Верховном Совете СССР депутаты были подотчётны населению избравшего их региона, регулярно сменяемы и не теряли с регионом связи переселением в столицу, да и судей мы избирали, а в милицию направляли молодёжь от производства, общим цеховым собранием. Первичное и высшее властное значение для народа и страны имел Верховный Совет депутатов. Вторым органом управления страной являлось Правительство, назначаемое Верховным Советом из специалистов по направлению деятельности в структуре общества, ему же оно и подотчётно. Никаких советов федерации, никаких президентов, тем более какой-либо власти любой партии. Как раз продолжение правления страной и народом после Сталина со стороны партии и является главнейшей причиной скатывания к развалу государства. С 1954 года при первом секретаре ЦК КПСС Н. С. Хрущеве началось разложение монолитности коммунистической партии, расхождение единства коммунистической теории и практики, слова и реальных дел, формализм и карьеризм, недоверие коммунистов первичных партийных организаций решениям партии (ЦК КПСС) и правительства. В принятой в 1962 году третьей Программе КПСС уже пообещали к 1980 году создать материально - техническую базу коммунизма, заявляя: "Партия торжественно обещает, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме." Этим верхоглядством и головотяпством был раскручен формализм к 80 годам, на фоне которого в 1984-м приводят в генсеки воспитанника Куусинена Ю. Андропова, при котором А. Яковлев из ЦК КПСС подбирает отвечающих его мировоззрению и целям Горбачева, затем Ельцина. Далее можно лишь перечислять сотню-две подобных им откровенных изменников присяге Родине моей. Поскольку операция разрушения страны СССР в 90-е годы проведена под руководством этого же государства, а организованный грабёж России осуществлён только в интересах личного обогащения элитной государственной бюрократии, приходишь к выводу, что все государственные деятели понимали преступность своих действий и их не интересовали судьбы народов и страны Советов. Они и сегодня не понимают, что захваченное силой долго не просуществует, что всё построенное на силе рано или позже рухнет. Людям многое стало понятней, откровеннее, в частности и то, что на коньке выборов вопрос власти не решается, ибо саму систему выборов пишут под себя, а дальше работает зомбоящик. Власть держится и усиливается за счёт капитала. "наставниками будут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупных российских компаний, " - в этом и заключена и кончается так называемая смена элит. Ведь всё перечисленное и есть современная чиновничья элита, владеющая несметными капиталами. Все понимают, что этот вопрос - не в говорильне и очередных обещаниях, а в возврате народу собственности и курса на социально справедливое общественное устройство с жёстким запретом наживы капитала. И ожидать реальных шагов в этом возможно лишь от коммунистов, а не олигархов. Там, где КАПИТАЛ, неважно каким способом приобретённый, там и власть над людьми - известный закон истории человечества. Это - главный вопрос о доверии всем кандидатам в президенты, в том числе и ныне действующему.