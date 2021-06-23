Украинцам трижды пересчитают пенсии, названы сроки и суммы: "Выплаты увеличат на..."

До конца 2021 года в Украине ожидается еще три этапа повышения пенсий - в июле, октябре и декабре Самая большая прибавка, по итогам всех этапов повышения, в размере 1650 гривен, положена тем пенсионерам, которые получают максимальные выплаты.
До конца 2021 года в Украине ожидается еще три этапа повышения пенсий - в июле, октябре и декабре Самая большая прибавка, по итогам всех этапов повышения, в размере 1650 гривен, положена тем пенсионерам, которые получают максимальные выплаты.
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