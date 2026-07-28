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SPLETNIK

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Ирина Шейк появилась на публике с новым 29-летним бойфрендом — экс-возлюбленным Кендалл Дженнер

Ирина Шейк появилась на публике с новым 29-летним бойфрендом — экс-возлюбленным Кендалл Дженнер

40-летняя Ирина Шейк снова подогрела слухи о романе с 29-летней звездой NBA (Национальной баскетбольной ассоциации) Девином Букером, который ранее встречался с Кендалл Дженнер.

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