Постпред РФ: Запад не заинтересован в установлении истины в ситуации с Навальным

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Западные страны не заинтересованы в установлении истины в ситуации с Алексеем Навальным и стремятся к наложению санкций на Россию.
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