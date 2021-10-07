Мировое обозрение

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Постпред РФ: Запад не заинтересован в установлении истины в ситуации с Навальным

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Западные страны не заинтересованы в установлении истины в ситуации с Алексеем Навальным и стремятся к наложению санкций на Россию.

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