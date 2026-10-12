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Латвийский дрон-разведчик курсировал вдоль границ России и Белоруссии

Латвийский дрон-разведчик курсировал вдоль границ России и Белоруссии

ИЗВЕСТИЯ/Евгений Киркаленко Латвийские военные направили разведывательный беспилотник, который совершил полет над территорией страны вблизи границ с Россией и Белоруссией.

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