Названы три продукта, повышающие риск развития инсульта

Это хлеб, торты и пицца Владимир Попов, доктор медицинских наук, в интервью для онлайн-журнал «Peterburg 2» сообщил, что частое употребление хлеба, тортов и пиццы значительно повышает риск развития инсульта.
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