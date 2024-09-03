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Петербургский дневник

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Названы три продукта, повышающие риск развития инсульта

Названы три продукта, повышающие риск развития инсульта

Это хлеб, торты и пицца Владимир Попов, доктор медицинских наук, в интервью для онлайн-журнал «Peterburg 2» сообщил, что частое употребление хлеба, тортов и пиццы значительно повышает риск развития инсульта.

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