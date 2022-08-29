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Обзор рынков от Банки.ру: доллар попытается подняться выше 60,7 рубля

Российские акции могут в начале торгов понедельника оказаться под давлением из-за снижения мирового спроса на рисковые активы, но стабильная ситуация на рынке энергоносителей может нивелировать давление и способствовать попыткам продолжения роста.

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