Женские головные уборы.

ДрузьяКрасотаЖенские головные уборы.https://artsgtu Фрагмент статьи этнографа Д. Зеленина, посвященный девичьим головным уборам: » § 2.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов-ö-ö-Юрий ИльиновУпражнение "Зеркало" Рекомендуется людям с заниженной/завышенной самооценкой, с "негармоничным" характером, а так же тем, кто хочет наполнить свою жизнь Любовью и полноценными отношениями с окружающими. Предлагается парная практика для работы с собой 1) Личность. Мы садимся и представляем, что напротив нас сидит человек (воображаемый партнер). В этот раз человек напротив - это "Я". Мы во всех подробностях и деталях представляем внешность и внутреннее наполнение (черты личности, качества характера, "+" и "-", уровень социальной реализации и обусловленности и окунаемся в этого человека, принимаем его (её) таким, каков он (она) есть... Выслушиваем, если он хочет нам что-то сказать... Принимаем и понимаем... Рождается прощение, снимаются претензии, самобичевание и т.п.... Сливаемся с самим собой прощенным, принятым... Становимся одним... 2) Смотрим в его глубину... (долго) и принимаем его (пропитываемся), отдаем ему свою любовь, а он нам свою... 3) Выходим на "божественный аспект человека" женского\мужского начал сидящего напротив... 4) Постигаем его "космический" аспект - наиболее глубинный аспект его существа... 5) Выходим из медитации в обновленном состоянии.Юрий ИльиновСтолб Индры Столб Индры — загадочная достопримечательность Индии. Она находится в Дели, во дворе мечети Кутб-Минар. Эта металлическая колонна обладает уникальными свойствами – в течение вот уже 1500 лет столб весом семь тонн не ржавеет и не подвергается коррозии. Исследования показали, что колонна изготовлена из чистого железа — 99,7%, с незначительным содержанием примесей фосфора, углерода и серы. Особый интерес вызывает тот факт, что в наше время получение такого идеально чистого железа возможно только в космических условиях.Комментировать
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