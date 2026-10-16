Путин посетил вспомогательный пункт управления войсками. Что означают слова президента России об исключении зоны безопасности из "предмета переговоров"? Эксперты расшифровали.
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