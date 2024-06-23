Уилан призвал Госдеп предпринять «решительные действия», чтобы вернуть его домой

Бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающий в Российской Федерации наказание за шпионаж, призвал Государственный департамент Соединенных Штатов предпринять «решительные действия», чтобы вернуть его домой.
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