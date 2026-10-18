В ночь с семнадцатого на восемнадцатое марта тысяча девятьсот девяностого года Бостон не спал. Город, в жилах которого течет больше ирландской крови, чем в самом Дублине, шумно, хмельно и размашисто догуливал День святого Патрика.
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