Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Премьер попросила не смеяться над "космическим" портфелем Литвы в Еврокомиссии

Премьер попросила не смеяться над "космическим" портфелем Литвы в Еврокомиссии

Портфель еврокомиссара по безопасности, оборонной промышленности и космосу, делегированный литовскому политику Андрюсу Кубилюсу, открывает большие перспективы для Литвы, заявила премьер-министр прибалтийского государства Ингрида Шимоните.

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