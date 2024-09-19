Премьер попросила не смеяться над "космическим" портфелем Литвы в Еврокомиссии

Портфель еврокомиссара по безопасности, оборонной промышленности и космосу, делегированный литовскому политику Андрюсу Кубилюсу, открывает большие перспективы для Литвы, заявила премьер-министр прибалтийского государства Ингрида Шимоните.
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