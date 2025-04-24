На юбилей Когалыма к губернатору ХМАО приедет Собянин

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук второй раз за месяц посетил Когалым. По официальным данным, в этот раз он проверил ход строительства ключевых социальных объектов, однако источники утверждают, что настоящей целью визита стала подготовка к 50-летию города, которое отметят с размахом уже этой осенью.