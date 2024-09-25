Сын Мадянова рассказал о последних часах жизни актера

Звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов скончался от онкологии в своем доме в деревне Бояркино. Сын артиста рассказал в беседе с журналистами, что за несколько часов до смерти актер говорил о скором выздоровлении.
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