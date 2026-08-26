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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Церковный о бюджетах клубов Лиги ВТБ: «Некоторые коллеги предпочитают не показывать реальных цифр»

Бывший генеральный директор « Зенита » Александр Церковный заявил, что официально раскрываемые клубами бюджеты Единой лиги ВТБ могут не отражать реальные расходы.

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