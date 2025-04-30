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День Кузьмы Огородника: 1 мая загадываем желания и встаём до рассвета

День Кузьмы Огородника: 1 мая загадываем желания и встаём до рассвета

Православная церковь первого мая чтит известных святых, народ отмечает кукушкин день.По народному календарю Первомай — День Труда и Весны — совпадает с праздником Кузьмы Огородника (назвали по имени святого Косьмы) и Кукушкиным днём, потому что в это время в лесах и рощах начинали куковать кукушки и с этим были связаны разные приметы.

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