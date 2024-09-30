Генштаб: Осенний призыв в РФ пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга заявил, что 1 октября стартует осенний призыв на срочную службу в Российской армии, который будет длиться до 31 декабря 2024 года.
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