Генштаб: Осенний призыв в РФ пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга заявил, что 1 октября стартует осенний призыв на срочную службу в Российской армии, который будет длиться до 31 декабря 2024 года.