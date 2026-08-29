«Геоскан-2» за 1,5 дня обработал 47 тыс. сообщений от самолётов

Российский спутник «Геоскан-2» за 1,5 дня получил 47,1 тыс. сигналов от самолётов, фиксируя данные в труднодоступных зонах Тихого океана и Шпицбергена.
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