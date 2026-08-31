Промышленные объекты Москвы оснащают защитными конструкциями от беспилотников

Владельцы складских помещений в столичных промзонах приступили к установке защитных сетчатых конструкций для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов.
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