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Бабушка погибшего ребенка блогера Лютого: внука кормили из шприца

Бабушка погибшего ребенка блогера Лютого: внука кормили из шприца

Мать младенца, погибшего в Сочи от истощения, кормила его из шприца с неизвестным содержимым. Об этом сообщила бабушка ребенка, мать блогера Максима Лютого Нелли Фликман во время заседания в Лазаревском районном суде Краснодарского края, ее слова привело РИА «Новости».

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