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Аргументы и Факты

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Киев не может выстоять, Одесса тонет в огне: супероружие летит на Украину

Киев не может выстоять, Одесса тонет в огне: супероружие летит на Украину

В ночь на 2 сентября российские регионы вновь подверглись массированной атаке беспилотников, Системы ПВО за ночь уничтожили 130 вражеских аппаратов.

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