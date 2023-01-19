Богомаз: ВСУ нанесли ракетный удар по территории Унечского района Брянской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили ракеты по территории Унечского района. Атака противника была успешно отражена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили ракеты по территории Унечского района. Атака противника была успешно отражена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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