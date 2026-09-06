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Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой

Западная Украина за неделю: Зеленская кормит детей морковкой, ТЦК торгуют свободой

Идея бесплатного питания школьников с 1 по 11 классы, предложенная супругой Владимира Зеленского, воплощается с проблемами, которые уже вышли на уровень премьер-министра Украины.

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