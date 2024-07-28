«Плохие постановки»: в США указали на главную угрозу, исходящую от Харрис

Вице-президент США Камала Харрис практически не представляет опасности как кандидат на должность главы государства, однако ее способности создавать «плохие постановки» отвлекают республиканцев, заявил бывший участник предвыборной гонки Вивек Рамасвами в эфире Fox News.
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