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Макрон призвал защитить кино от соцсетей и ИИ

Макрон призвал защитить кино от соцсетей и ИИ

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью на открытии Lumière Summit в Сен-Поль-де-Вансе, призвав к глобальным инициативам по защите кинематографа от угроз, связанных с социальными сетями и развитием искусственного интеллектаПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью на открытии Lumière Summit в Сен-Поль-де-Вансе, призвав к глобальным инициативам по защите кинематографа от угроз, связанных с социальными сетями и развитием искусственного интеллекта, сообщает Variety.

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