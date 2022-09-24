В Сочи завершился кинофестиваль "Новый сезон"

РИА Новости/Екатерина Чеснокова В Сочи завершился дебютный кинофестиваль "Новый сезон". С самого старта на него были возложены большие надежды, и вот сегодня фестиваль называют одним из самых значимых и успешных в истории отечественного контента.
РИА Новости/Екатерина Чеснокова В Сочи завершился дебютный кинофестиваль "Новый сезон". С самого старта на него были возложены большие надежды, и вот сегодня фестиваль называют одним из самых значимых и успешных в истории отечественного контента.
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