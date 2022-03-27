Радиационная опасность: военные Приморья провели учения по обнаружению заражений

В Приморском крае завершилось тактико-специальное учение с подразделениями отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство обороны РФ.