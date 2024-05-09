Сотрудники полиции поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

В Кинель-Черкассах старший специалист группы по работе с личным составом Александра Казакова совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Александром Чертыковцевым и Ольгой Кульборисовой, а также кадетами классов правоохранительной направленности пришли в гости к ветерану Великой Отечественной войны.