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Чаллыда 3,6 мең квадрат метрлы участокта яңа мәчет төзеләчәк

Чаллының 32нче комплексында яңа мәчет төзергә ниятлиләр. Сүз «Кәүсәр» мәчете янындагы 3,6 мең квадрат метр мәйданны биләгән участок турында бара, анда зур бина сафка бастырырга җыеналар.

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