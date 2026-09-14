Мерц: Ближайшие недели станут решающими в противостоянии с Россией (ВИДЕО)

Ближайшие недели станут решающими в противостоянии с Россией, заявил канцлер ФРГ Мерц. «Вероятно, мы видим самый решающий момент, возможно, ближайшие недели или месяцы, для защиты мира на нашем континенте.
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