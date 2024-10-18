Врач Тананакина посоветовала постепенно уменьшать количество сахара в рационе

Чтобы избавиться от сахарной зависимости, важно постепенно снижать потребление сладостей, использовать натуральные сахарозаменители вроде стевии и следить за сбалансированностью рациона, добавляя белок, клетчатку и здоровые жиры.
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