Урок футбола в СШ №9.

Футболисты Белшины в составе Юрия Гаврилова, Никиты Голуба, Владислава Давыдова и Дато Черткоева, под руководством тренеров Дмитрия Зубрея и Дмитрия Турлина провели урок по футболу для учащихся СШ №9 Бобруйска .