Криптовалюта, пропаганда наркотиков, выплаты: какие законы подписал Путин 8 августа

МОСКВА, 8 августа, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин 8 августа подписал ряд новых законов, в которые входят: запрет треш-стримов, легализация майнинга криптовалюты и изменения в процессе банкротства.
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