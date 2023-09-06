В Улан-Удэ начали встречаться с жителями, которых расселят в рамках мастер-плана

В Улан-Удэ стартовали собрания жильцов, чьи дома попадают под благоустройство центра города. На таких собраниях жители будут решать, включить свой многоквартирный дом в проект расселения и согласиться на снос или исключить свой дом из программы.
В Улан-Удэ стартовали собрания жильцов, чьи дома попадают под благоустройство центра города. На таких собраниях жители будут решать, включить свой многоквартирный дом в проект расселения и согласиться на снос или исключить свой дом из программы.
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