Как не пропустить диабет – основные признаки болезни Евгения КомароваВ последний день недели Управление национальной статистики (ONS) представило тревожные данные, согласно которым, возможно, до 5 миллионов жителей Англии находятся на грани развития диабета II типа.
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