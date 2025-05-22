Чемпионат мира по киберспорту в Саудовской Аравии остался без GeoGuessr — р...

Чемпионат мира по киберспорту в Саудовской Аравии остался без GeoGuessr — разработчики отказались от участия после протеста фанатовПопулярная географическая викторина GeoGuessr не будет представлена на июльском чемпионате мира по киберспорту (Esports World Cup, EWC) в Саудовской Аравии, вопреки изначальным планам её создателей.