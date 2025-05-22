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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Чемпионат мира по киберспорту в Саудовской Аравии остался без GeoGuessr — р...

Чемпионат мира по киберспорту в Саудовской Аравии остался без GeoGuessr — разработчики отказались от участия после протеста фанатовПопулярная географическая викторина GeoGuessr не будет представлена на июльском чемпионате мира по киберспорту (Esports World Cup, EWC) в Саудовской Аравии, вопреки изначальным планам её создателей.

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